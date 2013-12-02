Задача. Создать одностраничник по шаблону http://oneturn.coralixthemes.com/01/image3.html, Заменить контент согласно приложенному файлу, Форма для отправки данных (валидация данных, сообщение об успешном отправлении данных для пользователя, отправка данных админу на почту) ...
Настройка метрики в интернет-магазине.
Привет, Дорогой Коллега!
Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи.
Имеется интернет-магазин на опен-карте.
Для него необходимо сделать следущее:
• Вставить счетчики яндекс.метрики;
• Настроить цели;
• Вставить utm-метки с целью создания реферальных хвостов.
Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим. Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. ТЗ получилось подробней некуда! Обсуждение гонорара индивидуально.
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