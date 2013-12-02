Настройка метрики в интернет-магазине.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Привет, Дорогой Коллега!

Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи.

Имеется интернет-магазин на опен-карте.

Для него необходимо сделать следущее:

• Вставить счетчики яндекс.метрики;

• Настроить цели;

• Вставить utm-метки с целью создания реферальных хвостов.

Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим. Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. ТЗ получилось подробней некуда! Обсуждение гонорара индивидуально.

11 лет назад
moneikos
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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