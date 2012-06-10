Настройка модуля Moneybookers в Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Есть почти готовый интернет-магазин на Vamshop. Необходимо правильно настроить модуль оплаты через Moneybookers.

13 лет назад
andreymozilla
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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