Настройка плагина seofilter на modx revo

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Добрый день. Необходима помощь в настройке плагина на modx, seofilter. Т.е. имеется фильтр msearch2 (настроен и работает) и нужно, что бы при фильтрации плагин seofilter менял чпу в зависимости от того, как будет отфильтровано.

MODX
6 лет назад
yaroslavedorenko
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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