Настройка приема платежей (Skrill)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки507 просмотров

Нужно настроить автоматизированный прием платежей кредиткой на нашем сайте посредством платежной системы Skrill

API описание - https://www.skrill.com/fileadmin/templates/main/res/material/documents/pdf/getting-started/skrill-automated-payment-interface-manual-en.pdf

11 лет назад
operator33
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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