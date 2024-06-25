Настройка распределенного доступа к разным ЛК одного сайта

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Открыт3 заявки212 просмотров

На снимке изображена желаемая схема. В целом, под вопросом, насколько реально её реализовать.

Нужно получать доступ к разным ЛК одного и того же сайта, при этом пользователь заходит на другой домен, в зависимости от выбранного поддомена, работает с разными ЛК.


Это не просто редирект, нужно будет решить вопрос авторизации, куков, токенов.

Если такой проект уже реализовывали, жду отклика.

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месяц назад
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