На снимке изображена желаемая схема. В целом, под вопросом, насколько реально её реализовать.



Нужно получать доступ к разным ЛК одного и того же сайта, при этом пользователь заходит на другой домен, в зависимости от выбранного поддомена, работает с разными ЛК.



Это не просто редирект, нужно будет решить вопрос авторизации, куков, токенов.



Если такой проект уже реализовывали, жду отклика.