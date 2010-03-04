Настройка регистрации в Вертуемарт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок63 просмотра

Требуется настроить :

Юзер кликает купить и ему предлагается либо зарегистрироваться либо ввести данные.

Сайт на Джумле + вертуемарт.

Joomla
15 лет назад
tepaew
Иван 
77 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров