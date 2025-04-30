Настройка шаблона сайта - по договору

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок92 просмотра

Ищу профессионального порядочного исполнителя для создания сайта на базе шаблона.

Работа по договору. Оплата на карту/счет после исполнения либо в грн либо в usdt – можно обсудить какой то другой вариант валюты.

В шаблоне есть все блоки и разделы которые мне нужны - их необходимо адаптировать под мои потребности.

Техническое задание

Проект: Запуск и настройка сайта консалтинговой компании на базе готового шаблона
Платформа: WordPress
Шаблон: https://themes.vamtam.com/?theme=consulting&n=2
Срок исполнения: 7 рабочих дней + 7 дней на багфиксы
Оплата: по договору после исполнения (грн - udst)
Языки: Английский (основной), Украинский

1. Цель проекта

Создание готового к работе, адаптивного сайта для международной консалтинговой практики, с акцентом на Украину, ЕС и международных клиентов.
Цели:

  • Представить услуги и отрасли в удобной навигационной форме

  • Повысить доверие и имидж экспертности

  • Обеспечить высокую скорость, корректную SEO-структуру и простоту редактирования

2. Структура сайта

Основные страницы:

  • Home (Главная)

  • About (О компании)

  • Services (+ -  11 отдельных страниц услуг)

  • Industries (+ - 10 отраслей: общая страница + блоки)

  • Blog (аналитика и инсайты, возможность FAQ-блоков)

  • Case Studies (3–5 кейсов) в подвал пока

  • Contact (контакты + форма)

  • Career (в подвале)

Дополнительно:

  • Testimonials

  • FAQ (в лендингах услуг, как аккордеон)

  • CTA-блоки и отзывы на страницах

3. Дизайн и стиль

  • Используется шаблон Vamtam Consulting — с адаптацией под фирменный стиль (цвета, структура блоков)

  • Светлая, профессиональная визуальная концепция без фотографий людей (абстрактные фоны, иконки)

  • Строгая типографика, ровная сетка, современные шрифты

  • Полная адаптивность под все устройства

  • Кроссбраузерность: Chrome, Safari, Firefox

Простой логотип — разрабатывает исполнитель на базе стилистики шаблона

4. Функциональность

  • Установка и настройка шаблона с демо-контентом

  • Полная адаптация всех страниц под структуру: услуги, отрасли, блог, кейсы, контакты

  • Языки EN / UA: настройка перевода по согласованию (TranslatePress или аналог)

  • Установка формы обратной связи с reCAPTCHA + email-уведомление

  • Иконки мессенджеров в шапке и подвале (Telegram, WhatsApp, Email)

  • Создание корпоративной почты на домене (Zoho Mail / Google / хостинг)

  • Подключение SEO-плагина Rank Math с базовой настройкой

  • Внедрение favicon, логотипа и настроек бренда

5. Техническая оптимизация

✅ Производительность:

  • Плагин кеширования (LiteSpeed Cache / аналог)

  • Оптимизация JS/CSS

  • CDN (Cloudflare, базовая интеграция)

  • WebP + Lazy Load изображений

  • Удаление лишних анимаций и виджетов

✅ Безопасность:

  • Wordfence или iThemes Security

  • reCAPTCHA

  • Смена префикса БД

  • Отключение демо-доступов

  • HTTPS + Cloudflare SSL

✅ SEO:

  • Rank Math SEO – уже есть платная

  • Чистые URL, meta-теги, Open Graph

  • Sitemap.xml + robots.txt

  • Интеграция с Google Search Console

✅ Резервное копирование:

  • UpdraftPlus

  • Настройка автокопий (на Google Drive / Dropbox / хостинг)

6. Проверка перед запуском

  • Проверка работы сайта на всех устройствах (десктоп, планшет, смартфон)

  • Проверка всех форм, CTA, иконок, ссылок

  • Аудит по Google PageSpeed (желательно 90+)

  • Визуальное тестирование и UX-проверка

7. Завершение проекта

  • Передача архивной копии сайта (ZIP)

  • Передача всех доступов (WordPress, FTP, почта, домен/хостинг)

  • Тестирование всех страниц

  • Мини-инструкция по работе с контентом (видео или PDF)

  • Поддержка 7 дней для фиксов и мелких правок

8. Что предоставляет клиент

  • Контент для страниц (услуги, отрасли, кейсы, блог — по мере готовности)

  • Доступы к домену, хостингу и почтовым сервисам

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