Шукаємо фронтенд-розробника для створення верстки інтернет-магазину на Django Oscar. Завдання включає розробку HTML-шаблонів та JavaScript-скриптів за дизайном у Figma. Необхідний досвід роботи з HTML, CSS, JavaScript та адаптивним дизайном. Обсяг роботи — приблизно 10 сторінок. Терміни виконання — протягом місяця.
Настройка шаблона сайта - по договору
Ищу профессионального порядочного исполнителя для создания сайта на базе шаблона.
Работа по договору. Оплата на карту/счет после исполнения либо в грн либо в usdt – можно обсудить какой то другой вариант валюты.
В шаблоне есть все блоки и разделы которые мне нужны - их необходимо адаптировать под мои потребности.
Техническое задание
Проект: Запуск и настройка сайта консалтинговой компании на базе готового шаблона
Платформа: WordPress
Шаблон: https://themes.vamtam.com/?theme=consulting&n=2
Срок исполнения: 7 рабочих дней + 7 дней на багфиксы
Оплата: по договору после исполнения (грн - udst)
Языки: Английский (основной), Украинский
1. Цель проекта
Создание готового к работе, адаптивного сайта для международной консалтинговой практики, с акцентом на Украину, ЕС и международных клиентов.
Цели:
Представить услуги и отрасли в удобной навигационной форме
Повысить доверие и имидж экспертности
Обеспечить высокую скорость, корректную SEO-структуру и простоту редактирования
2. Структура сайта
Основные страницы:
Home (Главная)
About (О компании)
Services (+ - 11 отдельных страниц услуг)
Industries (+ - 10 отраслей: общая страница + блоки)
Blog (аналитика и инсайты, возможность FAQ-блоков)
Case Studies (3–5 кейсов) в подвал пока
Contact (контакты + форма)
Career (в подвале)
Дополнительно:
Testimonials
FAQ (в лендингах услуг, как аккордеон)
CTA-блоки и отзывы на страницах
3. Дизайн и стиль
Используется шаблон Vamtam Consulting — с адаптацией под фирменный стиль (цвета, структура блоков)
Светлая, профессиональная визуальная концепция без фотографий людей (абстрактные фоны, иконки)
Строгая типографика, ровная сетка, современные шрифты
Полная адаптивность под все устройства
Кроссбраузерность: Chrome, Safari, Firefox
Простой логотип — разрабатывает исполнитель на базе стилистики шаблона
4. Функциональность
Установка и настройка шаблона с демо-контентом
Полная адаптация всех страниц под структуру: услуги, отрасли, блог, кейсы, контакты
Языки EN / UA: настройка перевода по согласованию (TranslatePress или аналог)
Установка формы обратной связи с reCAPTCHA + email-уведомление
Иконки мессенджеров в шапке и подвале (Telegram, WhatsApp, Email)
Создание корпоративной почты на домене (Zoho Mail / Google / хостинг)
Подключение SEO-плагина Rank Math с базовой настройкой
Внедрение favicon, логотипа и настроек бренда
5. Техническая оптимизация
✅ Производительность:
Плагин кеширования (LiteSpeed Cache / аналог)
Оптимизация JS/CSS
CDN (Cloudflare, базовая интеграция)
WebP + Lazy Load изображений
Удаление лишних анимаций и виджетов
✅ Безопасность:
Wordfence или iThemes Security
reCAPTCHA
Смена префикса БД
Отключение демо-доступов
HTTPS + Cloudflare SSL
✅ SEO:
Rank Math SEO – уже есть платная
Чистые URL, meta-теги, Open Graph
Sitemap.xml + robots.txt
Интеграция с Google Search Console
✅ Резервное копирование:
UpdraftPlus
Настройка автокопий (на Google Drive / Dropbox / хостинг)
6. Проверка перед запуском
Проверка работы сайта на всех устройствах (десктоп, планшет, смартфон)
Проверка всех форм, CTA, иконок, ссылок
Аудит по Google PageSpeed (желательно 90+)
Визуальное тестирование и UX-проверка
7. Завершение проекта
Передача архивной копии сайта (ZIP)
Передача всех доступов (WordPress, FTP, почта, домен/хостинг)
Тестирование всех страниц
Мини-инструкция по работе с контентом (видео или PDF)
Поддержка 7 дней для фиксов и мелких правок
8. Что предоставляет клиент
Контент для страниц (услуги, отрасли, кейсы, блог — по мере готовности)
Доступы к домену, хостингу и почтовым сервисам
Заявки фрилансеров
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