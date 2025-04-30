Ищу профессионального порядочного исполнителя для создания сайта на базе шаблона.

Работа по договору. Оплата на карту/счет после исполнения либо в грн либо в usdt – можно обсудить какой то другой вариант валюты.

В шаблоне есть все блоки и разделы которые мне нужны - их необходимо адаптировать под мои потребности.

Техническое задание

Проект: Запуск и настройка сайта консалтинговой компании на базе готового шаблона

Платформа: WordPress

Шаблон: https://themes.vamtam.com/?theme=consulting&n=2

Срок исполнения: 7 рабочих дней + 7 дней на багфиксы

Оплата: по договору после исполнения (грн - udst)

Языки: Английский (основной), Украинский

1. Цель проекта

Создание готового к работе, адаптивного сайта для международной консалтинговой практики, с акцентом на Украину, ЕС и международных клиентов.

Цели:

Представить услуги и отрасли в удобной навигационной форме

Повысить доверие и имидж экспертности

Обеспечить высокую скорость, корректную SEO-структуру и простоту редактирования

2. Структура сайта

Основные страницы:

Home (Главная)

About (О компании)

Services (+ - 11 отдельных страниц услуг)

Industries (+ - 10 отраслей: общая страница + блоки)

Blog (аналитика и инсайты, возможность FAQ-блоков)

Case Studies (3–5 кейсов) в подвал пока

Contact (контакты + форма)

Career (в подвале)

Дополнительно:

Testimonials

FAQ (в лендингах услуг, как аккордеон)

CTA-блоки и отзывы на страницах

3. Дизайн и стиль

Используется шаблон Vamtam Consulting — с адаптацией под фирменный стиль (цвета, структура блоков)

Светлая, профессиональная визуальная концепция без фотографий людей (абстрактные фоны, иконки)

Строгая типографика, ровная сетка, современные шрифты

Полная адаптивность под все устройства

Кроссбраузерность: Chrome, Safari, Firefox

Простой логотип — разрабатывает исполнитель на базе стилистики шаблона

4. Функциональность

Установка и настройка шаблона с демо-контентом

Полная адаптация всех страниц под структуру: услуги, отрасли, блог, кейсы, контакты

Языки EN / UA : настройка перевода по согласованию (TranslatePress или аналог)

Установка формы обратной связи с reCAPTCHA + email-уведомление

Иконки мессенджеров в шапке и подвале (Telegram, WhatsApp, Email)

Создание корпоративной почты на домене (Zoho Mail / Google / хостинг)

Подключение SEO-плагина Rank Math с базовой настройкой

Внедрение favicon, логотипа и настроек бренда

5. Техническая оптимизация

✅ Производительность:

Плагин кеширования (LiteSpeed Cache / аналог)

Оптимизация JS/CSS

CDN (Cloudflare, базовая интеграция)

WebP + Lazy Load изображений

Удаление лишних анимаций и виджетов

✅ Безопасность:

Wordfence или iThemes Security

reCAPTCHA

Смена префикса БД

Отключение демо-доступов

HTTPS + Cloudflare SSL

✅ SEO:

Rank Math SEO – уже есть платная

Чистые URL, meta-теги, Open Graph

Sitemap.xml + robots.txt

Интеграция с Google Search Console

✅ Резервное копирование:

UpdraftPlus

Настройка автокопий (на Google Drive / Dropbox / хостинг)

6. Проверка перед запуском

Проверка работы сайта на всех устройствах (десктоп, планшет, смартфон)

Проверка всех форм, CTA, иконок, ссылок

Аудит по Google PageSpeed (желательно 90+)

Визуальное тестирование и UX-проверка

7. Завершение проекта

Передача архивной копии сайта (ZIP)

Передача всех доступов (WordPress, FTP, почта, домен/хостинг)

Тестирование всех страниц

Мини-инструкция по работе с контентом (видео или PDF)

Поддержка 7 дней для фиксов и мелких правок

8. Что предоставляет клиент