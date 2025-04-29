Настройка Shopify для продажи цифровых товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка37 просмотров

Необходимо произвести настройку Shopify:

1. Редизайн: привести внешний вид магазина

2. установить необходимые модули и настроить сайт для продажи цифровых товаров

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ShopifyДоработка сайтов
2 дня назад
Гость
2 дня в сервисе
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2 дня назад

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Денис
 
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день назад
2 дня назад