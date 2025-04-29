Необходимо доработать сайт на PHP, который работает локально, но имеет проблемы с добавлением в корзину и входом обычного пользователя после переноса на хостинг. Используется админка и база данных MySQL. Требуется устранить указанные ошибки для корректной работы сайта.
Настройка Shopify для продажи цифровых товаров
Необходимо произвести настройку Shopify:
1. Редизайн: привести внешний вид магазина
2. установить необходимые модули и настроить сайт для продажи цифровых товаров
Предложите стоимость и сроки
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