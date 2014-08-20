Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.
Настройка цели в яндекс метрики
надо прописать в сайте цель отправка формы. настроить в метрике и т.д. пишите
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