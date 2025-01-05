У меня есть телеграм бот настроеный через платформу SendPulse и по простой форме в боте идет выгрузка данных в гугл таблицу Excel и мне нужно загрузить эти данные в базу данных Access, Базу данных и гугл таблица предоставлю они очень простые просто нужно настроить выгрузку и обяснить как проще всего выгружать, еще нужно поменять на платформе коректные данные такие как дата и на самой платформе Send Pulse изменить чтобы данные коректно записывались