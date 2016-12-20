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Настройка выгрузки остатков товаров из 1С на сайт
Добрый день!
В 1С нам можно настроить выгрузку ассортимента товаров в определенные разделы.
А именно:
1. Остатки с "основного" склада в 1С что бы выгружались только в основные разделы на сайте.
2. Остатки со склада "сток" в 1С выгружались в раздел сайта "Распродажа", при этом дублировались в основные разделы каталога сайта.
3. Остатки со склада "брак" в 1С сейчас у нас заблокированы для выгрузки на сайт, так и должно остаться без изменений.
Наш сайт: https://imiko.ru
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