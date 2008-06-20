Настроить базу данных PHP и админку сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок221 просмотр

Есть сайт www.polnet.ru его перенесли с одного хостинга на другой, после чего база и админка перестали работать. Требуется перевести его в работоспособное положение.

Нужно Очень срочно! Поэтому оставляйте сразу Icq для связи.

PHP
17 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров