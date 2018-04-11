Настроить библиотеку для уменьшения картинок

Необходимо скопировать страницу [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fkuhni-euro.ru%2Fkatalog%2Fkuhni-klassika%2F]kuhni-euro.ru/katalog/kuh...[/url] Важна именно та часть, где задействован javascript (его и изучаю). Поэтому нужно скопировать страницу, чтобы там работало: 1. При нажатии на кнопку "Бесплатный дизайн-проект" появлялось всплывающее окно 2. Должны работать лайки. То есть при нажатии ...