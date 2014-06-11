Требуется написать/дописать/переписать плагин на jQuery http://demo.tutorialzine.com/2009/11/hovering-gallery-css3-jquery/demo.php Схема работы. Картинки выводятся блоками по 4 в ряду. К каждой картинке снизу может быть подпись. Если браузер поддерживает все технологии то модуль начинает работать как на примере. ...
Настроить фильтр вывода товаров на VaM Shop
Необходимо настроить фильтр вывода товаров на VaM Shop. Дизайн есть, нужно подставить значения и сделать вывод. Жду заявки с ценой и сроками. Можно сразу зв в скайп. Подробное ТЗ и ссылку в личку или скайп по запросу.
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