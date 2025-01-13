Настроить форму обратной связи

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Закрыт9 заявок186 просмотров

Сайт простенький, на html ( без CMS ).

Форма обратной связи на нём есть, но перестала функционировать.

Нужно разобраться с проблемой, чтобы письма приходили.

Желательно приступить сразу же.

Оставляйте свои контакты и бюджет.

HTMLУстранение ошибок
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