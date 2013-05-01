Настроить форум на Джумла

Здравствуйте.

Есть сайт http://believeingod.ru/

На нем нужно настроить форум так, чтобы пользователи могли регистрироваться, вести общение и т.д., а также самостоятельно добавлять истории болезней.

Интересуют люди, хорошо знающие Джумлу.

Ваша цена и сроки выполнения ТОЛЬКО в проект, пожалуйста.