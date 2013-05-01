Требуется расширить функционал мода bbDKP для форума PHPBB. Все информация в тз.
Настроить форум на Джумла
Здравствуйте.
Есть сайт http://believeingod.ru/
На нем нужно настроить форум так, чтобы пользователи могли регистрироваться, вести общение и т.д., а также самостоятельно добавлять истории болезней.
Интересуют люди, хорошо знающие Джумлу.
Ваша цена и сроки выполнения ТОЛЬКО в проект, пожалуйста.
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