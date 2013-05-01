Настроить форум на Джумла

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок128 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт http://believeingod.ru/

На нем нужно настроить форум так, чтобы пользователи могли регистрироваться, вести общение и т.д., а также самостоятельно добавлять истории болезней.

Интересуют люди, хорошо знающие Джумлу.

Ваша цена и сроки выполнения ТОЛЬКО в проект, пожалуйста.

Joomla
12 лет назад
olala777
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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