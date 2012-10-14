Есть действующий обменный пункт Вебмани. Задача доработать некоторые программные моменты. Сайт: www.simplypay.org Возможны разные варианты сотрудничества: - ...
Настроить Google Analytics - отслеж. двух доменов
Здравствуйте. Есть сайт1 и есть сайт2 нужно чтобы гугл считывал информацию в один прифиль с двух сайтов. К примеру юзер зашел на сайт1 перешел по ссылки на сайт2 и сделал заказ и я знал от куда юзер пришел на сайт1. Вот нашел статью можно здесь посмотреть как это сделать. http://habrahabr.ru/company/Techart/blog/88039/
Жду предложений!
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