Настроить и немного доработать Jquery file upload

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки141 просмотр

Сайт на джумла. В форму заказа встроен скрипт Jquery file upload. Используется для загрузки фотографий. Нужно подключить дополнительные функции скрипта (уже заложены в скрипте jquery-ul, нужно настроить – ограничение типа файлов для загрузки (загрузка только jpg, gif, png), размера (10 мб на все файлы), количества фотографий (10 шт.), возможность удаления ошибочно загруженного фото (крестик удаления рядом с загруженным фото)). Так же необходимо дополнить скрипт возможностью выбора пользователем главной, основной фотографии.

JoomlajQuery
13 лет назад
Vyacheslavius
Вячеслав 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
2 дня
Игорь оперативно и точно выполнил задание по доработке скрипта загрузки фотографий в форме заказа. Ответственный и грамотный специалист. Приятно работать.
Очень легко работать с заказчиком, когда говоришь с ним "на одном языке". Вячеслав именно такой заказчик. Четко поставленная задача и моментальная оплата работы. Твердые 10 баллов

Заявки фрилансеров

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад