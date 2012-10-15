Настроить и немного доработать Jquery file upload

Сайт на джумла. В форму заказа встроен скрипт Jquery file upload. Используется для загрузки фотографий. Нужно подключить дополнительные функции скрипта (уже заложены в скрипте jquery-ul, нужно настроить – ограничение типа файлов для загрузки (загрузка только jpg, gif, png), размера (10 мб на все файлы), количества фотографий (10 шт.), возможность удаления ошибочно загруженного фото (крестик удаления рядом с загруженным фото)). Так же необходимо дополнить скрипт возможностью выбора пользователем главной, основной фотографии.