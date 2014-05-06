Настроить код сапы на сайте вордпрес

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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нужно настроить код сапы на сайте вердпрес

10 лет назад
Eris_ua
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Молодец. Оперативно все сделал. На связи был постоянно.
Андрей адекватный заказчик,на связи все время был,оплата моментальная.Рекомендую!
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