Необходимо протестировать платежный плагин PHP для Pretashop 8.15. Установить плагин Passimpay, провести тесты на полную и частичную оплату, а также проверить возможность отмены платежа и возврата в магазин. В процессе тестирования выявить возможные проблемы и записать результаты.
Настроить мобильное меню на сайте
Сайт https://demontazh-servis.ru/ . В мобильной версии при открытии пунктов меню часть скрыты и открываются только при скролле . Сделать чтобы пункты и подпункты открывались нормально и были видны
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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