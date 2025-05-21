Настроить мобильное меню на сайте

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Завершен4 заявки188 просмотров

Сайт https://demontazh-servis.ru/ . В мобильной версии при открытии пунктов меню часть скрыты и открываются только при скролле . Сделать чтобы пункты и подпункты открывались нормально и были видны

Доработка сайтов
2 дня назад
Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

medapoel
Рафаэль 
26 лет
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
2 дня назад
$20
1 день
Отлично выполненная работа !Все сделал грамотно, нашел и устранил причину. Дал рекомендации по сайту и админки

Заявки фрилансеров

medapoel
Рафаэль 
26 лет
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
2 дня назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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2 дня назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
онлайн
2 отзыва
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Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
2 отзыва
2 дня назад