Необходима доработка корзины на Opencart 3 с шаблоном unishop2. Задачи включают добавление поля для выбора 'Подъем на этаж' с возможностью включения/выключения и ввода стоимости в админке. На странице оформления заказа должен появиться выбор 'Подъем на этаж' с учетом стоимости в корзине и уведомлением о необходимости услуги в заказах и письмах.
Настроить модуль обмена остатками и ценой
Нужен обмен остатками и ценой между сайтом на опенкарт и инфопредприятие . У инфопредприятие есть модуль https://инфо-предприятие/help/sklad/opencart_exchange.htm
Сейчас есть файлы import и offers, формата 1с
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