Настроить модуль обмена остатками и ценой

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки121 просмотр

Нужен обмен остатками и ценой между сайтом на опенкарт и инфопредприятие . У инфопредприятие есть модуль https://инфо-предприятие/help/sklad/opencart_exchange.htm

Сейчас есть файлы import и offers, формата 1с

OpencartИнтеграция API
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