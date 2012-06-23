Настроить модуль регистрации (авторизации)

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Завершен1 заявка126 просмотров

Настроить модуль регистрации(авторизации) на джумла 1.5. Сейчас на сайте добавлять материалы могут только зарегистрированные пользователи. Необходимо сделать возможность добавления материалов без регистрации.

Joomla
13 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bipo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Игорь выполнил задание точно в срок и на высшем уровне. Рекомендую всем, специалист высшего класса.
Заказчик добросовестный, всегда на связи, чётко излагает суть проблемы и не мешкает с поощрением. Рекумендую!!!

Заявки фрилансеров

Bipo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад