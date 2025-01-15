Настроить Opencart и модули

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки195 просмотров

Задача:
- настроить шаблон UniShop2 (сделать основной цвет фиолетовый, проверить что работает многоуровневое меню)
- настроить модули, чтобы выводили фильтры в категориях, работал поиск и работало сравнение товаров

Пишите в заявке за сколько вы готовы с этим помочь

OpencartНастройка плагинов
4 месяца назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
4 месяца назад
$20
1 день
Доволен сотрудничеством! Рекомендую! Все выполнено в срок и как нужно
спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
4 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
85 отзывов
4 месяца назад