При обмене с 1С Битрикс возникают проблемы с загрузкой новых папок на сайт. Обмен по уже существующим товарам проходит успешно, однако новые папки не добавляются. Необходимо разобраться в причинах и найти решение данной проблемы для интернет-магазина на шаблоне Аспро.
Настроить Opencart и модули
Задача:
- настроить шаблон UniShop2 (сделать основной цвет фиолетовый, проверить что работает многоуровневое меню)
- настроить модули, чтобы выводили фильтры в категориях, работал поиск и работало сравнение товаров
Пишите в заявке за сколько вы готовы с этим помочь
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