Настроить отображение данных в 1C-Bitrix

необходимо сделать вывод фото к рекомендуемым товарам в интернет магазине, движок shopcms . Cсылка http://www.dostavimtelefon.ru/index.php?productID=4 (там жмем на вкладку "Рекомендуемые аксессуары" и видим, что они выводятся просто текстом, а надо, чтобы с фотками.) ...