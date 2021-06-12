Настроить платежную систему фри-касса

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Для 4 сайтов нужно настроить платежную систему (вот инструкция https://docs.freekassa.ru )

4 года назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexforever1808
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$300
3 дня
Escrow
Быстрое выполнение, ответственный исполнитель, всем рекомендую!
Всегда приятно работать с постоянным заказчиком.

Заявки фрилансеров

alexforever1808
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад