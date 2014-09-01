Настроить подписку, авторизацию и регистрацию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

Описание задачи в прикрепленном файле. Нужно настроить подписку для пользователей, авторизацию и регистрацию пользователей!

11 лет назад
antonio_86
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$60
4 дня
Все отлично с задачей справился на твердую 5-ку. Сотрудничаем дальше. :)
Антон отличный заказчик, легок в общении и всегда на связи. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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