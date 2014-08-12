Настроить поиск, карту сайта, отступы

Необходимо:

1. на сайте не работает поиск по русским словам, с английскими все нормально;

2. поправить расстояние между социальными кнопками и их отображение в сафари;

4. сделать страницу "карта сайта": сейчас отображается название записи и одна картинка, надо чтобы отображалось пять картинок из записи и чтобы рубрики раскрывались при нажатии на них;

5. исправить позиционирование определенных элементов и выравнивание текста в них (испортил предыдущий программист).

Пишите цену и срок в своей заявке.