Настроить поиск, карту сайта, отступы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки117 просмотров

Необходимо:

1. на сайте не работает поиск по русским словам, с английскими все нормально;

2. поправить расстояние между социальными кнопками и их отображение в сафари;

4. сделать страницу "карта сайта": сейчас отображается название записи и одна картинка, надо чтобы отображалось пять картинок из записи и чтобы рубрики раскрывались при нажатии на них;

5. исправить позиционирование определенных элементов и выравнивание текста в них (испортил предыдущий программист).

Пишите цену и срок в своей заявке.

11 лет назад
mynatasha
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличный программист, очень грамотный, быстро все делает, я очень довольна, пошел мне на уступки, всем рекомендую, лично я теперь буду обращаться только к нему.
С Натальей состоялось очень плодотворное сотрудничество. Задача была поставлена четко, со всеми разъяснениями. Оплата выполнена по факту моментально, что сегодня редкость :) Спасибо!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад