Настроить/поставить свой скрипт отправки данных формы на мыло

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Закрыт12 заявок146 просмотров

Здравствуйте! Необходимо настроить/поставить свой скрипт отправки данных формы на мыло. Сайт - до 10 страниц, без движка, голый html. От Вас - цена/сроки. Спасибо!

HTML
9 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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