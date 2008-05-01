Настроить простую форму + сделать мерчант вебмани

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Необходим веб-программистдля разработки простой формы для сабмита и высылки заказа на email и перевода покупателя на мерчант вебмани.

ICQ#: 448-360-400

17 лет назад
donchento
Валерий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров