Для университетского задания, необходимо по документации "разместить" сайт в блокчейне.

Был выбран проект walrus, который позволяет загружать сайты на блокчейн. Весь контент для сайта уже есть, шаблон в примерах (всё указано в документации). Задача простая, но так как я новичок, то ищу человека который смог бы со мной созвониться для объяснения процесса настройки.

Документация:

https://docs.walrus.site/usage/setup.html

https://docs.walrus.site/walrus-sites/intro.html

https://docs.walrus.site/walrus-sites/tutorial-install.html

https://docs.walrus.site/walrus-sites/tutorial-publish.html