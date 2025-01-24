Требуется дизайнер-верстальщик для работы в системе Тильда. Необходим опыт работы с Фигмой и понимание платформы. Знание кода для создания кастомных решений и умение работать с графикой для соцсетей приветствуются. Знание ВебФлоу станет дополнительным преимуществом.
Настроить шаблон сайта на движке 1с бритикс
Нужно настроить шаблон, добавить категории и научить в дальнейшем пользоваться админкой (движок 1с бритикс)
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