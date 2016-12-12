Настроить синхронизацию из AmoCRM в Google Таблицу (по API)

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Настроить выгрузку (односторонняя синхронизацию) Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу по API.

Техническое задание: приложено к проекту

Доступ к Google Таблице на редактирование и доступ в кабинет AmoCRM напишу исполнителю.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Готовая односторонняя синхронизацию Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 2000 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 2дня (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!