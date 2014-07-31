Настроить снуля 5 сайтов-заглушек на WP по шаблону

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Здравствуйте.

Нужен веб-программист по Wordpress со знанием верстки для установки на хостинг нескольких сайтов-заглушек на WordPress. Каждая заглушка будет иметь 10 страниц с полноценным текстом, выглядеть вот так - http://bit.ly/1n9Epg/.

Что сделать:

1. Взять голую тему - http://wordpress.org/themes/wp-framework

2. Установить последний WP на хостинге с привязкой к нужным доменам

3. Закрыть сайт от индексации на время выполнения работ

4. Залить тестовый контент и установить все предоставленные мной плагины, сделать необходимые настройки (все покажу)

5. Закрыть лишний код и страницы тегами noindex, nofollow, удалить циклические ссылки с темы (как и что именно покажу)

6. Не забыть открыть сайт для поисковых роботов)

7. Повторить цикл для остальных сайтов-заглушек

Называйте примерную цену и сроки выполнения. Оплата по вебмани

Жду ваших предложений.

WordPress
11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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