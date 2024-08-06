Требуется перенос многостраничного интернет-магазина с Tilda на Shopify с сохранением структуры и дизайна. Задачи включают импорт товаров, настройку платежных систем и SEO-оптимизацию. Исполнитель должен иметь опыт работы с обеими платформами и навыки работы с графическими редакторами приветствуются. Итогом проекта станет полностью функционирующий интернет-магазин с корректно работающими страницами и тестированием всех функций.