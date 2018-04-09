Настроить способы доставки и оплаты на сайте ОпенКарт (Окстор 2.3)

Настроить способы доставки и оплаты на сайте (ОкСтор 2.3):

1. Самовывоз из магазина - стоимость доставки 0 руб. - оплата наличными

2. Доставка курьером по городу Санкт-Петербургу - 300 руб. - оплата наличными

3. Доставка почтой России - стоимость доставки от 80 руб. (может быть перерасчитана в зависимости от веса посылки и места назначения). С Вами свяжется менеджер для уточнения итоговой стоимости.

4. Доставка Транспортной компанией (на выбор покупателя) - стоимость доставки и способ оплаты будет рассчитана и сообщена менеджером.

Оплата Сбер, Яд, Киви.

Срок 1 день.