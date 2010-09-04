Настроить вывод RSS на джумле (через твиттер)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Настроить вывод rss новостей, на движке джумла, через http://feeds2.feedburner.com/ (там кажется, прикручивается, через акк на твиттере) - кто знает, поймет :)

Аська 133два8один4

13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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