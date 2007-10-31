Натянуть дизайн на двиг магазина

Нужен аналог http://forweb.ru/textgen/textgen1.html только реализованный на php. По интерфейсу отличие, нужно сделать еще возможность указать число генерируемых результатов и после сабмита должно выводиться ниже столько результатов, а не один, как в указанном примере. Учтите, что обработка должна ...