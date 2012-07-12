Натянуть и адаптировать макет на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок144 просмотра

Натянуть адаптировать макет на Вордпресс

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите свои цены и сроки.

Пишите сразу свои контакты: скайп!

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13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров