Добрый день. Нужно сделать примерно как тут — http://stockfresh.com. Внизу есть панель, на которую посетитель может добавить по ссылке с материала себе закладочку. Закладок может быть несколько. Структура страницы, с которых ...
Натяжка + доработка формы заказа
Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla
А также доработать форму отправки заказа
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