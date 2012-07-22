Натяжка + доработка формы заказа

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla

А также доработать форму отправки заказа

Только с опытом работы!

Оставляйте контакты,приступить нужно сегодня

Для программистов с хорошим рейтингом - предоплата

Joomla
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров