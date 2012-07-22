Натяжка + доработка формы заказа

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla

А также доработать форму отправки заказа

Только с опытом работы!

Оставляйте контакты, приступить нужно сегодня

Сделать до утра.

Joomla
13 лет назад
Jet_
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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