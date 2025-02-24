Научите копировать сайт со всем функционалом на нем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок177 просмотров

Сделайте для меня пошаговый гайд как скопировать сайт, с точно таким же функционалом (пример сайта, который хочу скопировать, я отправлю в лс). Ответьте, пожалуйста, на вопросы, если у меня вдруг возникнут. Можно показать на примере любого движка, преимущественно WordPress. Расскажите как его СЕО-оптимизировать. Сайт нужен для создание сетки онлайн-казино. Люди с опытом приветствуется, нужно помочь будет объяснить как вставить свою реферальную ссылку с регистрацией. Пишите за детальным ТЗ.

WordPress
2 месяца назад
guest_1740387398861
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
188 отзывов(-3)
2 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
Илья
 
21 год
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
2 месяца назад
Виктор
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
31 отзыв
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад