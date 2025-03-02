Научите копировать сайт со всем функционалом на нем

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Закрыт3 заявки258 просмотров

Сделайте для меня пошаговый гайд как скопировать сайт, с точно таким же функционалом (пример сайта, который хочу скопировать, я отправлю в лс). Ответьте, пожалуйста, на вопросы, если у меня вдруг возникнут. Можно показать на примере любого движка, преимущественно WordPress. Расскажите как его СЕО-оптимизировать. Сайт нужен для создание сетки онлайн-казино. Люди с опытом приветствуется, нужно помочь будет объяснить как вставить свою реферальную ссылку с регистрацией. Пишите за детальным ТЗ.

2 месяца назад
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