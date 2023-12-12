Требуется внести изменения в стартовую страницу магазина на платформе Shopify. Необходимо отцентрировать элементы, устранить смещение продуктов и стабилизировать размер заглавного баннера. Ожидается качественная работа с учетом особенностей платформы.
Не отправляются письма администратору о заказе на сайте modx
раньше все работало, приходило и клиенту когда он заказал и админу. потом в один день админу перестали приходить а клиенту приходят по прежнему. еще спама с форм много идет - может это связано. надо пофиксить и письмо админу и спам.
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