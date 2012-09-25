Нужно сделать парсер для данных из html таблицы с возможностью сохранения данных в csv файл + сохранение изображения для каждой таблицы. Нужно предусмотреть возможность запуска парсера для отдельно взятого раздела.
Не отправляются заявки с сайта в Google Chrome
Нужно найти и устранить ошибку в коде, допущенную предыдущими разработчиками.
Стоимость и сроки
Форма заявки сайта по прокату автомобилей http://www.goldenrent.ru/section/5.html
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $250
Сайту Audiocode_ru требуется натянуть дизайн по исходникам PSD ( см. прикрепленный файлы ниже). Движок сайта — WordPress. По технической стороне: Если поисковый запрос уже был ранее найден и в базу была добавлена ...Завершен12 лет назад
Нужен граббер (парсер) резюме rabota.ru на PHP, с обходом кол-ва запросов к сайту и телефон закрыт js. Сначала ищю человека, который делал такое и у него все работает. Желательно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется написать скрипт состоящий из формы с полями (email, пароль), куда посетитель вводит свой адрес e-mail и пароль и приложения, которое авторизуется на сайте где расположен почтовый ящик и рассылает письма (с нашим содержимым, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Программный модуль на сайт тестирования, грубо говоря - тест. Требуется веб-программист со знанием pHp/Java script для его осуществления. Пишите: ICQ 464661Закрыт13 лет назад
Имеется готовый статический сайт club - zavidovo . ru Необходимо: - Натянуть сайт на CMS - Сделать возможность заказа одного или нескольких домиков - При заказе пользватель должен ввести ФИО, телефонный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо доработать работающий сайт на платформе 1С Битрикс. Требуется специалист отлично знающий 1С Битрикс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Веб-студия "Web-мастер КМВ" (Россия, г.Пятигорск) ищет программистов на постоянной основе на удаленке. Требования к соискателям: - знание: php, MySQL; - опыт: web-разработок от 1 года; - желательно опыт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать сайт - визитку, с возможностью его дальнейшего администрирования, как в тексте, так и в возможности добавить фото, около 10 шт. Часть текста в файле, будет добавлен ещё приблизительно такой обьём текста..Завершен13 лет назад
Необходимо изготовить флэш меню (автозапуск CD) из 6 пунктов: 2 swf-листалки каталогов и 4 flv видеоролика. Дизайн предоставляется.Завершен13 лет назад