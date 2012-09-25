Не отправляются заявки с сайта в Google Chrome

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  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок115 просмотров

Нужно найти и устранить ошибку в коде, допущенную предыдущими разработчиками.

Стоимость и сроки

Форма заявки сайта по прокату автомобилей http://www.goldenrent.ru/section/5.html

HTML
13 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров