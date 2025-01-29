Требуется разработка инструмента для автоматического парсинга данных о товарах из категорий: стиральные машины, телевизоры, пылесосы и смартфоны. Парсер должен собирать название, цену, артикул, наличие и ссылки на товары с сайтов конкурентов. Необходима поддержка динамической загрузки данных и ротация User-Agent. Результаты должны сохраняться в Excel с аналитикой. Удобный запуск и конфигурация в config.json.