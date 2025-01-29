Необходимо устранить проблему с воспроизведением видео заставки на сайте. Требуется обеспечить корректную работу видео в шапке сайта. Ожидается опыт в веб-программировании для решения данной задачи.
Не проигрывается видео заставки на сайте, нужно поправить
сайт https://www.kgmstrategy.com/
видео в шапке.
Выбранный исполнитель
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