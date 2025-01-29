Не проигрывается видео заставки на сайте, нужно поправить

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка7 просмотров

сайт https://www.kgmstrategy.com/

видео в шапке.

3 месяца назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
44 минуты назад

Выбранный исполнитель

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
$10
1 день
благодарю. Работать с Денисом как всегда очень приятно!
Все круто, как всегда) Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад