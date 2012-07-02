Небольшая доделка сайта на Joomla (Widgetkit)

http://www.arttourasia.ru/

доделать организацию каталога видео и фото.по одноименным ссылкам с главной в меню

Как на присланном примере или хожпое http://www.templaza.com/demo/?name=trekkingfan&f=joomla.

всего 3 понятных задачи, самая важная первая

т.е.:

1) сначала категории всех стран(7) из главного меню с названием страны и коротким описанием содержимого.

заходим - подкатегории (пример: китай (толко у китая есть пока) - там есть провинции) и уже в них альбомы ( название альбома (может быть длинным, типа "Сафари на квадроциклах 12.12.12. Песок из под колес, рев двигателей, ОХ и круто!" ; несколько маленьких картинок и все - внутри 10 - 25 фото.

Видео по такомуже принципу как фото.

2) Добавить в адресный блок форму обратной связи

3) Сделать возозможность скачки архива и размещения ссылок в любом разделе

Например:

Программы путешествия "ТРОПОЮ ИНКОВ" ...скачать