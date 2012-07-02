Требуется грамотный и ответсвенный человек, знающий joomla и web программирование. У кого проблемы с интернетом или постоянно нет электроэнергии, умирают животные и друзья, неадекватные цены и большое самомнение, лучше не беспокойте. Остальным с ...
Небольшая доделка сайта на Joomla (Widgetkit)
доделать организацию каталога видео и фото.по одноименным ссылкам с главной в меню
Как на присланном примере или хожпое http://www.templaza.com/demo/?name=trekkingfan&f=joomla.
всего 3 понятных задачи, самая важная первая
т.е.:
1) сначала категории всех стран(7) из главного меню с названием страны и коротким описанием содержимого.
заходим - подкатегории (пример: китай (толко у китая есть пока) - там есть провинции) и уже в них альбомы ( название альбома (может быть длинным, типа "Сафари на квадроциклах 12.12.12. Песок из под колес, рев двигателей, ОХ и круто!" ; несколько маленьких картинок и все - внутри 10 - 25 фото.
Видео по такомуже принципу как фото.
2) Добавить в адресный блок форму обратной связи
3) Сделать возозможность скачки архива и размещения ссылок в любом разделе
Например:
Программы путешествия "ТРОПОЮ ИНКОВ" ...скачать
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