Небольшая доработка CMS Joomla версии 2.5

Добрый день, уважаемые. Требуется разработка довольно большого сервиса для видеособеседований (для двоих людей). Технология ещё не определена, хотел бы услышать предложения от исполнителей. Обычно мы делаем сервисы на php с использованием фреймворка Yii, но в ...