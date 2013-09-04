Небольшая доработка CMS Joomla версии 2.5

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать возможным указание произвольного Title для записей и рубрик.

Joomla
10 лет назад
chimikk
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен WEB-программист в команду

    Нужен программист в команду на постоянную основу. Оплата по результатам, чем больше работаете - тем больше получаете. Требования: - PHP - MySql - HTML/CSS - JQuery/Ajax - быть на связи минимум 8 часов в день!!! (Для Киева - можно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранить проблему с фотографиями в галерее

    В галерее отображаются только превьюшки, а большие фотографии не открываются. В Firefox при открытии фотографии в отдельном окне выдаёт ошибку - "Изображение не может быть показано так как содержит ошибки". В остальных браузерах открывается пустая страница. http://wedding75.ru/gallery.html

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно написать скрипт по работе с сайтом

    Если коротко, то нужен скрипт по автоматизации выполнения ряда действий на сайте (авторизация и нажимания на кнопки). Подробности могу рассказать при личном общении. Оставляйте заявки и пиште в icq 9160972, скайп: awwwolf. Расскажу что к чему.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка Opencart

    Нужно дороботать и поставить несколько модулей на опенкарт: 1) Исправить ошибку Fatal error: Cannot redeclare ModelCatalogManufacturer::getManufacturerDescriptions() in ***/vqmod/vqcache/vq2-admin_model_catalog_manufacturer.php on line 313 2) Поставить модуль отслеживание продаж в Метрике и GA, чтоб роботали паралельно с упрощеним заказом Simple http://saluts.com.ua

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сервиса видеособеседований

    $7500

    Добрый день, уважаемые. Требуется разработка довольно большого сервиса для видеособеседований (для двоих людей). Технология ещё не определена, хотел бы услышать предложения от исполнителей. Обычно мы делаем сервисы на php с использованием фреймворка Yii, но в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен парсер сайта недвижимости

    $50

    Здравствуйте. URL донора вышлю в личных сообщениях. Вот картинка: http://s019.radikal.ru/i624/1309/3e/6f226be7a5f5.jpg Поля нужны все(!), кроме: Даты, Фото, С, Просмотры. Из поля Адрес нужен только сам адрес. Результаты надо складывать в CSV, чтобы я мог импортировать в xls. Сроки — нужен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад