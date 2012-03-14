Небольшая доработка модуля для Pligg CMS 1.2.0

1. Перевести на карты google maps API V3. 2. Добавить поиск по районам городов с привязкой к карте. 3. Добавить дату добавления объявления. 4. Настройка компонента для добавления меток на карте через админ панель (например ...
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Требуется доработать 2 - а модуля в системе.
Работы для того кто работал с pligg на 1 час.
основное правило наличие скайпа.
название модуля - upload
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