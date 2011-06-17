Небольшая доработка на UMI.CMS

Требуется разработать модуль частных объявлений для сайта sadovniki.by Основные разделы взять из каталога http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html Шесть областей Беларуси Разместить объявления могут только зарегистрированные пользователи (регистрация людей нужна только для данного модуля)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать модуль рассылки, оставляйте ваши координаты для подробностей
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