Небольшая доработка сайт на WP

Добрй день!

Сайт - бытовки-быстро.рф

1. На сайте есть произвольный тип записей Товары, там есть Метки по подобию с обычными записями - все метки нужно вывести на главную и на соответствующих страницах товаров. При клике по метке(тегу) должна открываться страница таксономия с выводом соответствующих товароов.

2. Добавить отображение картинок записей в разделах:

https://бытовки-быстро.рф/poleznaya-informatsiya/ (слева от заголовка и краткого описания).

Маленькие 80x60px на главную в блоке слева, там где Услуги и Полезная информация.

Если кртинки у записи нет, то нужно отображать заглушку с логотипом.

3. Добавить Категриям товара в админке поле, в котором можно указать порядок вывода на главной и в разделе Каталог - бытовки-быстро.рф/catalog/.

При подаче заявки прошу указывать стоимость и сроки.

Благодарю!